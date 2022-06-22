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TOGG sevindiren haberi duyurdu! Yerli otomobil üretiminde çalışacak elemanlar aranıyor!

TOGG, iş arayan vatandaşlara güzel haberi duyurdu. TOGG, yerli otomobilin üretiminde görev alacak toplamda 43 pozisyon için, elemanlarının hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

TOGG sevindiren haberi duyurdu! Yerli otomobil üretiminde çalışacak elemanlar aranıyor!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmalar sona yaklaşıyor.  TOGG, üretimde görev alacak çalışanlar için yeni ilanlar verdi. TOGG'un en güncel ilanlarından bir tanesi, elektrik elektronik sistem mühendisi olurken, bu pozisyonun şirketin Gebze'deki fabrikasında çalışacağı açıklamalarda yer aldı.

TOGG sevindiren haberi duyurdu! Yerli otomobil üretiminde çalışacak elemanlar aranıyor!

YENİ İLANDA AÇILAN MESLEKLER BELLİ OLDU

Açılan yeni ilanda ise sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı oldu. Elektrik elektronik sistem mühendisi için aranan şartlarda ise şu ifadeler yer aldı: "Elektrik elektronik ya da bilgisayar mühendisliği programlarından mezun olmak. Elektrik elektronik sistem mühendisliği alanında en az 5 yıl deneyim. Otomotiv sistem mühendisliği deneyimi. ISO 26262 uygulamalarına aşina olmak. Dijital video işleme işinden anlamak. CAN, Ethernet, LIN, RF / BLT, GMSL, AUTOSAR, DOIP, ÜDS, SOMEIP, PREEVision, Linux, RTOS ve CAD / CAE uygulamalarına aşinalık. İleri düzeyde İngilizce."

TOGG sevindiren haberi duyurdu! Yerli otomobil üretiminde çalışacak elemanlar aranıyor!

MESLEKLERİN ŞARTLARI NELER?

Sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı için aranan şartlar ise şu şekilde: "İşletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya diğer mühendislik programlarından mezun olmak. Sigorta sektöründe iş analizliyi, dijital dönüşüm ve danışmanlık gibi alanlarda en az 3 yıl deneyim. Veri odaklı iş modelleri, veri analitiği ve e-ticaret sektöründe bilgi sahibi olmak. İleri düzeyde İngilizce."

TOGG sevindiren haberi duyurdu! Yerli otomobil üretiminde çalışacak elemanlar aranıyor!

TOGG'un yeni eleman ilanının haricinde ise aradığı pozisyonlar şöyle: "VR Modeler, iç iletişim uzmanı, kullanıcı deneyimleri tasarım uzmanı, yazılım mühendisi, dijital cüzdan ve ödeme sistemleri uzmanı, pazar analisti, güvenlik uzmanı, soğutma sistemleri uzmanı, dış ticaret uzmanı ve IT uzmanı."

TOGG sevindiren haberi duyurdu! Yerli otomobil üretiminde çalışacak elemanlar aranıyor!

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