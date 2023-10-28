Bakan Mehmet Fatih Kacır açıkladı, Togg'a rekor talep! Sipariş sayısı belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un yüze yakın testi geçerek ihracata hazır olduğunu söyledi. Togg'a 177 bin talep oluştuğunu belirten Kacır, bugüne kadar 8 binden fazla aracın yollara çıktığını söyledi.

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Bakan Mehmet Fatih Kacır açıkladı, Togg'a rekor talep! Sipariş sayısı belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg üretim tesisinde TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Fatih Kacır, "Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu hepimiz için büyük gurur. Cumhuriyetimizin hayallerinin tek tek gerçekleştiği dönemde Türkiye'nin otomobilinin üretim noktasındayız. Türkiyenin otomobili 60 yıllık hayalimizdi." diyerek konuşmasına başladı.

"Türkiye'nin otomobili Türkiye'nin tümü tarafından sahipleniliyor" diyen Bakan Kacır, "Otomotiv sektöründe devrimlerin yaşandığı bir evrede Türkiye kendi milli markasını yollara çıkarmış oldu. Yeni markanın bir Türk markasının doğmasına ilişkin bir iddia gerçekçi değildir olsa olsa bir hayaldir gibi görüşleri maalesef hep birlikte duyduk. Ama sayın Cumhurbaşkanımız iddiasının arkasında durdu ve nihayetinde bir özel sektör projesi olarak, kamunun desteği ile de yollara çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

"177 BİN TALEP OLUŞTU"

"Sadece 20 bin Togg aracı için 177 bin talep oluştu. Bu milletimizin milli otomobile ne kadar hasret olduğunun göstergesi. Günde 180 - 200 araç üretilmekte. Fakat sadece 2-3 hafta önce çift vardiya üretime geçti. Günlük üretimimiz 280'e çıkmış olacak.

YOLLARDA KAÇ TOGG VAR?

Bakan Kacır bugüne kadar 8 binden fazla Togg'un yollara çıktığını belirtirken, "2 yıl içerisinde yerlilik oranını yüzde 68'in üzerine çıkaracağız. Ben inanıyorum ki Türkiye milli teknoloji hamlaesine devam ettiği sürece biz bu akıllı, elektrikli otomobillerde yüzde 85'lere varan yerlilik oranlarına 5-10 yıl içerisinde gelmiş olacağız." dedi.

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"Bataryalar hem elektrikli araçlarda hem de enerji depolama sistemlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Küresel düzeyde batarya talebi de artıyor. Türkiye'yi batarya üretim üssü haline getireceğiz. Togg'un hemen bu fabrikasının yanında kurulacak batarya fabrikası ile ve sonrasında devam edecek yatırımlarda Türkiye'yi elektrilkli araçlarda önemli bir üretim gücü heline getireceğiz."

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