TOGG'dan yeni paylaşım!
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter hesabından yeni bir video daha paylaştı. Paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
Yerli otomobil projesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter'dan yerli otomobil paylaşımında bulundu. Yeni bir video daha yayılayan TOGG'un paylaşımına beğeni yağdı.
TOGG, PAYLAŞIMINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELERE YER VERDİ
Paylaşımda, ''İnternet üzerinden güncellenebilir, ‘seviye 3 ve ötesi’ otonom sürüş dönüşümüne de uygun olarak geliştirilen altyapısı ve ileri seviye sürücü destek sistemleri ile şehir trafiğinin ve uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz.'' ifadeleri kullanıldı.
İşte TOGG'un o paylaşımı:
#TürkiyeninOtomobili’nin internet üzerinden güncellenebilir, ‘seviye 3 ve ötesi’ otonom sürüş dönüşümüne de uygun olarak geliştirilen altyapısı ve ileri seviye sürücü destek sistemleri ile şehir trafiğinin ve uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz.#YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/h5z3vexmvj— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 20, 2020
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