Sosyal medyada büyük yankı uyandıran yerli otomobil 7'den 70'e herkesin dilinde. büyük heyecanla beklenen otomobil dün akşam saatlerinde gösterime sunulmuştu. Peki yerli otomobilin projesini üstlenen TOGG'un ortakları kimler? TOGG ön sipariş nasıl verilir?

TOGG ORTAKLARI KİMLER?

CEO : Mehmet Gürcan Karakaş

Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk

Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı

Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir

Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça

Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu

Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal

TOOG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Başka ürünlerdeki ön sipariş sisteminin bu araba içinde olmasını isteyen Recep Tayyip Erdoğan, ilk siparişi de kendisinin vereceğini belirtti. 2022 de satışa sunulacak araba için ön sipariş yapılması bekleniyor.

TOGG NEDİR? NE ANLAMA GELİYOR?

TOGG: Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu.

TOGG İÇERİSİNDE YER ALAN GRUPLAR

Anadolu Grubu,

BMC,

Kıraça Holding,

Turkcell Grubu

Zorlu Holding

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Otomobilin fiyatı henüz belli değil. Pazara çıktığı dönemde küresel pazarlarda da rekabet edebilecek bir fiyatı olması planlanıyor.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak. Li-ion pil hücreleriyle 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yerli otomobil merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek..

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden dur-kalk yapabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

HOLOGRAFİK ASİSTAN

Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, sahip olacağı yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile de kullanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Bu doğrultuda, 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. “Holografik Asistan” teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek.

Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek. Artırılmış gerçeklik ve 3 boyut ile zenginleştirilmiş görüntü sayesinde navigasyon ve diğer sürücü destek sistemlerini daha kolay bir şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve interaktif bir sürüş imkanı bulacak. TOGG bu yıkıcı teknolojinin otomotiv sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak kullanıcılarına bu benzersiz sürüş deneyimini sunan ilk mobilite şirketi olmayı hedefliyor.

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