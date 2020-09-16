Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu!Yakalanmamak için soygundan sonra taksiyle hastaneye giden hırsızlık çetesi çökertildiEser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in eşi koronavirüse yakalandı!65 yaş altı kronik hastalara aşı uyarısıNazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda yer alan Şehitlik Abidesi yenileniyorFETÖ şüphelileri, tekneyle Yunanistan'a gitmek isterken yakalandıOtobüse binen yaşlı adam, maske yerine yüzüne yılanı dolayıp yolculuk yaptıGalatasaray'ın Nefçi Bakü maç kadrosu açıklandı!Tunceli'de taş devri kalıntılarıProf. Dr. Ünal, aşı çalışmalarına kendini denek olarak yazdırdığını bildirdi
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Tokat, 5 milyar 162 milyon metreküp doğal taş rezervine sahip

Tokat, 5 milyar 162 milyon metreküp doğal taş rezervine sahip

Türkiye, dünya mermer rezervinin yüzde 40'ına sahipken, Tokat 5 milyar 162 milyon metreküp doğal taş rezervi ile Türkiye'de ilk 5'te yer alıyor.

Tokat, 5 milyar 162 milyon metreküp doğal taş rezervine sahip

 

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, mermer yatakları açısından zengin rezervlere sahip olan Tokat'ın Zile ilçesi Derebaşı ve Kenvansaray bölgeleri ile Turhal'ın ilçesi Hasanlı bölgesinde bulunan mermer ocaklarda inceleme bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Tokat mermeri önemli bir marka olduğunu ifade eden Vali Balcı, "Dünya mermer rezervinin yaklaşık yüzde 40'lık kısmı Türkiye'de. Tokat sahip olduğu 5 milyar 162 milyon metreküp doğal taş rezervi ile Türkiye'de ilk 5'te" dedi.

Mermerin büyük bir kısmı ihraç ediliyor. Vali Balcı, Tokat'ta zengin bir mermer rezervinin bulunmasından ve işletmelerin büyük bir kısmının ihracata dayalı üretim yapmalarından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ekonomiye, üretime ve istihdama katkı sağlayan madenciliğe ve yatırımcıya desteğimiz tam"diye konuştu.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT