Tokat Medical Park Hastanesi'nde skandal görüntüler! Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Hastanenin faaliyetleri durduruldu!

Tokat Medical Park Hastanesi'nde iki yoğun bakım hemşiresinin hastaya yönelik uyguladıkları kötü muamele sonrası hastane hakkında verilen kararı Fahretitn Koca açıkladı.

YAYINLAMA
Google News

Tokat’ta faaliyet gösteren Medical Park Hastanesinde sağlık skandalı yaşandı. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Görüntülerin büyük tepki çekmesi sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı hastane hakkında kararını verdi.

Tokat Medical Park Hastanesi'nde skandal görüntüler! Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Hastanenin faaliyetleri durduruldu!

YAKINLARI YAŞANANLARI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Tokat’ta faaliyet gösteren özel bir hastanede 6 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, Fransa’da yaşayan M.A. (62) tatil için geldiği Tokat’ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi Devlet Hastanesinde yapılan M.A. yakıları tarafından özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen hastalarını, yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi. Ekrana baktıklarında işe şok geçirdiler. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler.

PERSONELLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Tedavisi devam eden M.A.’ya uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. M.A. iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi. M.A. soluğu Tokat Cumhuriyet Savcılığında aldı. Ancak şikayeti üzerinde “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek geri çevrildi. Bu kez Sağlık Bakanlığına şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı.

Tokat Medical Park Hastanesi'nde skandal görüntüler! Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Hastanenin faaliyetleri durduruldu!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sağlık Bakanlığı yetkilileri dün gece beşte ulaştıkları Tokat’ta incelemelerine devam ediyor." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Tokat Medical Park Hastanesi'nde skandal görüntüler! Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Hastanenin faaliyetleri durduruldu!

HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Fahrettin Koca hastane hakkında devam eden inceleme hakkında açıklama yaparak "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur." ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Bayraktar Kızılelma testleri başarıyla geçti
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Bayraktar Kızılelma testleri başarıyla geçti
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti
Bursa Yıldırım'da korkutan görüntü! Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Bursa Yıldırım'da korkutan görüntü! Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Giresun'da şoke eden olay! Yüzüne demir saplanan adam hastaneye kaldırıldı
Giresun'da şoke eden olay! Yüzüne demir saplanan adam hastaneye kaldırıldı
Son Haberler
Tokat Medical Park Hastanesi'nde skandal görüntüler! Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Hastanenin faaliyetleri durduruldu!
Tokat Medical Park Hastanesi'nde skandal görüntüler! Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Hastanenin faaliyetleri durduruldu!
TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Servis aracı ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!
TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Servis aracı ile İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!
20 Kasım 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 20.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
20 Kasım 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 20.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
Birleşmiş Milletler 51. madde nedir? BM 51.maddenin içeriği nedir?
Birleşmiş Milletler 51. madde nedir? BM 51.maddenin içeriği nedir?
Birleşmiş Milletler 51. madde nedir? BM 51.maddenin içeriği nedir?
Birleşmiş Milletler 51. madde nedir? BM 51.maddenin içeriği nedir?
Bakan Nebati müjdeyi verdi! Sıfır otomobil fiyatları düşecek: Matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu!
Bakan Nebati müjdeyi verdi! Sıfır otomobil fiyatları düşecek: Matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu!
Çok Okunanlar
Hesap zamanı! Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye ve Irak'a hava harekatı
Hesap zamanı! Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye ve Irak'a hava harekatı
Bakan Soylu’dan MHP’ye başsağlığı: Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum
Bakan Soylu’dan MHP’ye başsağlığı: Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum
Herson'daki 88 Ahıska Türkü, Sarp Sınır Kapısında bayrak ve çiçeklerle karşılandı
Herson'daki 88 Ahıska Türkü, Sarp Sınır Kapısında bayrak ve çiçeklerle karşılandı
Samsunda feci ölüm! İçtiği ağrı kesiciler sonu oldu
Samsunda feci ölüm! İçtiği ağrı kesiciler sonu oldu
MSB'den Pençe - Kılıç Hava Harekatı açıklaması! Terör hedefleri imha edildi, teröristler etkisiz hale getirildi
MSB'den Pençe - Kılıç Hava Harekatı açıklaması! Terör hedefleri imha edildi, teröristler etkisiz hale getirildi
TSK, terör hedeflerini yerle bir etti! HDP'yi korku sardı: Avrupa'dan yardım istediler
TSK, terör hedeflerini yerle bir etti! HDP'yi korku sardı: Avrupa'dan yardım istediler
Yorumlananlar
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!