Tokat Medical Park Hastanesi'nde skandal görüntüler! Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Hastanenin faaliyetleri durduruldu!

Tokat’ta faaliyet gösteren Medical Park Hastanesinde sağlık skandalı yaşandı. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Görüntülerin büyük tepki çekmesi sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı hastane hakkında kararını verdi.

YAKINLARI YAŞANANLARI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Tokat’ta faaliyet gösteren özel bir hastanede 6 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, Fransa’da yaşayan M.A. (62) tatil için geldiği Tokat’ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi Devlet Hastanesinde yapılan M.A. yakıları tarafından özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen hastalarını, yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi. Ekrana baktıklarında işe şok geçirdiler. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler.

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PERSONELLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Tedavisi devam eden M.A.’ya uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. M.A. iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi. M.A. soluğu Tokat Cumhuriyet Savcılığında aldı. Ancak şikayeti üzerinde “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek geri çevrildi. Bu kez Sağlık Bakanlığına şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sağlık Bakanlığı yetkilileri dün gece beşte ulaştıkları Tokat’ta incelemelerine devam ediyor." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

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HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Fahrettin Koca hastane hakkında devam eden inceleme hakkında açıklama yaparak "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur." ifadelerini kullandı.