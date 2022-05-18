Tokat Niksar'da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Tokat-Niksar kara yolu Gökdere kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimlerinin öğrenilemediği 60 DG 245 plakalı otomobil ile işçileri taşıyan servis minibüsü ile bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 12 kişi ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)