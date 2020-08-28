Türkiye'nin Karadeniz Bölgesinde bulunan Tokat, Yeşilırmak havzasına kurulu bir ilimiz. Mesire alanları, göller ve yaylalar şehrin turistik ihtiyacını karşılıyor. Ağızlarda enfes tatlar bırakan birçok yöresel lezzet de Tokat'ta bulunuyor. Peki, Tokat'ın neyi meşhur? Ne yenir? Tokat'ta gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

TOKAT'IN NEYİ MEŞHUR? NE YENİR?

Tokat Kebabı

Tokat'ın en çok bilinen lezzeti olan Tokat Kebabı, ününü Tokat sınırları dışına çıkarmayı başarmış bir lezzet. Bu kebap, kemikli kuzu eti veya kuzu etinden hazırlanmış köftenin, patlıcan ve özel domatesli sosla bir araya gelmesiyle hazırlanmaktadır.

Tokat Çemeni

Tokat'ta en çok tüketilen yiyeceklerden birisi olan Tokat Çemeni, diğerlerinden farklı olarak kıyma ile yapılmakta.

Niksar Çöreği

Tokat'ın Niksar ilçesinden çıkan Niksar Çöreği, yörenin en lezzetli hamur işidir. Tadıyla herkesi kendisine hayran bırakan Niksar Çöreğini, tatmadan geçmeyiniz.

Tokat Batı

Tokat’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan yemek, ıslatılmış bulgur, Tokat baklası ve salçadan hazırlanan iç harcın Tokat yaprağına sarılarak hazırlanmasıyla yapılır.

TOKAT'TA GEZİLECEK YERLER

Ballıca Mağarası Tabiat Parkı

Ballıca Mağarası, bilinen diğer adıyla İndere, Tokat'ta en çok ziyaret alan yerlerin başında geliyor. Oluşumu yaklaşık 3,4 milyon yıl önce başladığı tahmin edilen Ballıca Mağarası yaklaşık 680 metre uzunluğunda 90 ile 94 metre yüksekliğindedir.

Tokat Müzesi

Yapımına 1926 yılında başlamış olan Tokat Müzesi, 1982 yılında halka açılmıştır. Yine Tokat'ın en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Tokat Müzesini sizde mutlaka ziyaret edin.

Tokat Kalesi

Tokat Kalesi, yapım tarihi ve hangi medeniyet tarafından yapıldığı bilinmeyen kermen. Kaleye ait en eski izler 5 ya da 6. yüzyıla ait olup kalenin bu yıllarda var olduğu bilinmektedir.

Kaz Gölü

Kaz Gölü, göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı kuş türlerine konaklama imkanı sağlamaktadır. Kuluçka dönemlerini Kaz Gölü'nde geçiren göçmen kuşların geçişleri mart ayı içinde başlar mayıs ayı başlarına kadar devam eder. Tokat'a yolunuz düşerse Kaz Gölüne gelmeden geçmeyiniz.

TOKAT HAKKINDA

Yeşilırmak havzası üzerinde kurulmuş olan, yaylaları, gölleri, mesire yerleri, tarihi atmosferi, doğa sporlarına imkân tanıyan dağları, tepeleriyle Tokat, pek çok ilklerin şehridir. Örneğin Roma İmparatoru Jul Sezar'ın Veni-Vidi-Viciyi söylediği yer olarak gösterilen Zile Kalesi ile Kazıklı Voyvoda III. Vlad'ın tutsak olarak kaldığı kale olan Tokat Kalesi buradadır. İl ayrıca 90 yıllık bir müzeye ev sahipliği yapar, onlarca el sanatını barındırır ve Anadolu’nun ilk başkentine ev sahipliği yapmıştır.

Şehrin bir de havalimanı vardır.