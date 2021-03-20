Tokat’ta, 4 okul ve 1 YİBO’da yüz yüze eğitime korona engeli! 17 öğrencinin testi pozitif çıktı

Tokat'ta koronavirüs nedeniyle Başçiftlik ilçesindeki 4 okul ve YİBO'da yüyüze eğitime ara verildi. Eğitime ara verilmesinin nedeni ise 1 öğrenci ve iki velinin koronavirüs testinin pozitif çıkması.

Başçiftlik İlkokulu ana sınıfında 1 öğrenci ile 2 velinin korona virüs testi pozitif çıktı. Anasınıfı ile birlikte iki sınıfta toplam 39 öğrenci temaslı, 14 öğretmen yakın temaslı olduğu ifade edildi. Koronavirüsün yayılmaması için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yüz yüze eğitime 9 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Başçiftlik İlkokulu, Ortaokulu, Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Lisesi ve Karacaören İlkokulunda uzaktan eğitime devam edilmesine kararlaştırıldı.

YATILI ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Alınan önlemlere rağmen koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Tokat’ın Almus ilçesinde Akarçay Şehit Turan Yıldız Yatılı Bölge Orta Okulunda yatılı kalan bir öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine, okulda yatılı kalan 66 öğrenci temaslı olarak ailelerinin yanına gönderildi.

17 ÖĞRENCİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs testi yapıldı. Koronavirüsün öğrenciler arasında da yayıldığı ortaya çıktı. Öğrencilerin 17’sinin testi pozitif çıktı. 3 öğretmen ile 2 çalışanında testinin pozitif çıkması sonucu eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.