Tokat'ta feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu: 8 kişi yaralandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, Erbaa ilçesi Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi.

OTOMOBİL TARLAYA UÇTU

O.S. idaresindeki 60 EM 727 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 60 KA 115 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 60 KA 115 plakalı otomobil tarlaya uçtu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ters dönen otomobildeki 7 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. 1’si ağır 8 yaralı ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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