Tokat'ta korkutan yangın! Ağıl yanarak küle döndü!

Tokat’ta bir ağılda meydana gelen yangın korkuttu. Yangın çıkan ağılın adeta küle döndüğü görüldü.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Tokat'ta korkutan yangın! Ağıl yanarak küle döndü!

Alınan bilgiye göre yangın, Çay Mahallesinde İbrahim İnan'a ait ağılda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Ahşaptan yapılı olan ağılda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Tokat'ta korkutan yangın! Ağıl yanarak küle döndü!

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ağılda küçükbaş hayvan bulunmaması mal kaybını önledi. Ağılın sahibi İnan, yaklaşık 300 küçükbaş hayvan kapasiteli ağılın biranda alev aldığını söyledi.

Tokat'ta korkutan yangın! Ağıl yanarak küle döndü!

Elektrik bağlı olmayan ağılıda yangının neden çıktığını henüz öğrenemediklerini belirten İnan, "Küçükbaş hayvanlarımız yaylada idi. Biranda alev aldı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Şüphelendiğimiz kimse yok" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta korkutan yangın! Ağıl yanarak küle döndü!

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