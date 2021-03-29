Tokat'ta koronavirüs alarmı! 2 okulda yüz yüze eğitime 1 hafta ara
Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki 2 okulda koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi. 7 gün sürecek arada öğrenciler derslerini uzaktan eğitim şeklinde görmeye devam edecek.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Başçiftlik İlkokulu ve Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime 7 gün ara verildi.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, verilen karara göre söz konusu okullarda eğitim öğretim uzaktan devam edecek.