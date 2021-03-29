Tokat'ta koronavirüs alarmı! 2 okulda yüz yüze eğitime 1 hafta ara Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki 2 okulda koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi. 7 gün sürecek arada öğrenciler derslerini uzaktan eğitim şeklinde görmeye devam edecek.

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Başçiftlik İlkokulu ve Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime 7 gün ara verildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, verilen karara göre söz konusu okullarda eğitim öğretim uzaktan devam edecek. Gülistan Başköy Eğitim Editörü tokatyüz yüze eğitimPandemisalgın