Malatya Hekimhan Nüfusu 2020 - 2021 |  Hekimhan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Ramazan ayı ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahurda hangi yiyecekler tok tutar?Malatya Doğanyol Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanyol İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Astsubay Başçavuş (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Malatya Doğanşehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanşehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Malatya Darende Nüfusu 2020 - 2021 |  Darende İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Astsubay Başçavuş (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Malatya Battalgazi Nüfusu 2020 - 2021 |  Battalgazi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Elazığ Karakoçan Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoçan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Malatya Arguvan Nüfusu 2020 - 2021 |  Arguvan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Tokat'ta koronavirüs alarmı! 2 okulda yüz yüze eğitime 1 hafta ara

Tokat'ta koronavirüs alarmı! 2 okulda yüz yüze eğitime 1 hafta ara

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki 2 okulda koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi. 7 gün sürecek arada öğrenciler derslerini uzaktan eğitim şeklinde görmeye devam edecek.

Tokat'ta koronavirüs alarmı! 2 okulda yüz yüze eğitime 1 hafta ara

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Başçiftlik İlkokulu ve Başçiftlik Şehit Murat Kılınç  Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime 7 gün ara verildi.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, verilen karara göre söz konusu okullarda eğitim öğretim uzaktan devam edecek.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT