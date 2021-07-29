Tokat'ta kuş gribi paniği: 200 hayvan öldürüldü

Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde hayat süren bir kişinin yaklaşık 1 hafta önce telef olan kazından alınan numuneler, incelenmek üzere Samsun’a gönderildi. Telef olan kazın incelemelerinde hayvanda kuş gribi belirtileri tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tespit üzerine kaz sahibinin hayvanlarını öldürme kararı aldı. Ekipler, gerekli önlemleri alarak yaklaşık 200 tavuk ve kazı öldürdü.