Tokat'ta kuş gribi paniği: 200 hayvan öldürüldü
Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde bir kişinin telef olan bir kazında kuş gribi belirtileri tespit edildi. Bu sebeple kuş grini şüphesiyle hayvan sahibinin yaklaşık 200 kanatlı hayvanı telef edilid.
Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde hayat süren bir kişinin yaklaşık 1 hafta önce telef olan kazından alınan numuneler, incelenmek üzere Samsun’a gönderildi. Telef olan kazın incelemelerinde hayvanda kuş gribi belirtileri tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tespit üzerine kaz sahibinin hayvanlarını öldürme kararı aldı. Ekipler, gerekli önlemleri alarak yaklaşık 200 tavuk ve kazı öldürdü.