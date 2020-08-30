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Tokat'ta otomobil eve girdi: 2 yaralı

Tokat'ta yoldan çıkan bir araç Hayri Bulut'a ait 2 katlı binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan duvarın bağlı bulunduğu odadaki 19 yaşındaki genç ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Tokat'ta otomobil eve girdi: 2 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoldan çıkan otomobilin eve girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Üzeyir Türk (23) idaresindeki 60 AAJ 190 plakalı otomobil, Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda yol kenarındaki Hayri Bulut'a ait iki katlı evin duvarına çarparak içeri girdi.

Kazada sürücü ile duvarı yıkılan odada bulunan Ahmet Can Çelik (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


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