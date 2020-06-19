Tokat'ta yaşlı sapık, 2 erkek çocuğa cinsel tacizden tutuklandı

Tokat Erbaa'da yaşanan iğrenç olayda A.Z geçen salı günü yanına K.P'yi alarak (12) ile bir kafeteryaya oturdu. Kafeteryada oturdukları sırada A.Z. çocuğa tacizde bulundu. Duruma şahit olan kafeterya çalışanları, hemen polise ihbarda bulundu.

Ancak polis ekipleri gelmeden, A.Z. yanındaki K.P. ile kafeteryadan çıktı. Çevredekilerin anlatımları doğrultusunda iz süren polis ekipleri, A.Z.’yi çocukla birlikte bindiği takside yakaladı. Yapılan araştırmada A.Z.’nin, B.T. (14) isimli çocuğu da taciz ettiği ortaya çıktı.

''ÇEK YAVRUM ÇEK''

2 çocuk, Samsun Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) gönderilirken, gözaltına alınan A.Z. , sevk edildiği adliyede, tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne koyuldu. A.Z. adliye çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek medya. Çek yavrum çek" dedi.

10 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ

Daha önce adam yaralama suçundan hüküm giydiği belirlenen A.Z.’nin 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezası aldığı, kararın halen istinaf mahkemesinde olduğu öğrenildi.