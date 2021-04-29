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  3. Tokat'ta Yaylada kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım her yerde aranıyor

Tokat'ta Yaylada kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım her yerde aranıyor

Tokat'ta yaylada ağılın çevresinde oynarken kaybolan Osman Yıldırım'ın 6 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım kayboldu. kaybolan çocuk için arama çalışmaları başlatıldı.

Tokat'ta Yaylada kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım her yerde aranıyor

Tokat'ta yaylada ağılın çevresinde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım'ı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Çat beldesi Uluseki yaylasında hayvancılık yapan Osman Yıldırım'ın 6 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım 18.30 saatlerinde kayboldu. Ağılın yakınlarında kaybolan küçük çocuğu bir süre kendi imkanları ile arayan aile sonuç almayınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Belde sakinleri de traktörleri ile çıktığı yaylada kurtarma ekiplerine destek oldu. Gecenin karanlığında ormanlık alanda küçük çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ayrıca termal görüşlü drone ile birlikte arama çalışmalarına başladı.

Tokat'ta Yaylada kaybolan 2 yaşında çocuk için arama çalışması başlatıldı

"KAYBOLAN ÇOCUK HER YERDE ARANIYOR"

Belde Belediye Başkanı Ramazan Altun, çocuğun kaybolduğundan iftar saatinde haberleri olduğunu belirterek, "Kasaba halkı ile birlikte çocuğu aramaya çıktık. Rabbimin izni ile bulacağız. Arazi şartları oldukça zorlu, ormanlık alan. Anne ve babasından aldığımız bilgiye göre yaylada ağılın önünden biranda kaybolmuş. Çocuk ne kadar yürür bilemiyoruz. Arazi şartları engebeli olduğu için bir yere düşmüş olabilir" dedi.

Tokat'ta Yaylada kaybolan 2 yaşında çocuk için arama çalışması başlatıldı

Kaynak :İhlas Haber Ajansı

 

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