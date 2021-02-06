Tokat'taki köyünde ağaç kesen 3 çocuk babası canından oldu
Tokat’ın Erbaa ilçesinde kestiği ağacın dalı yüzüne çarpan 56 yaşındaki 3 çocuk babası Yaşar Celep yaşamını yitirdi.
Değirmenli köyünde meydana gelen olayda, Yaşar Celep, ağaç keserken devrilen ağacın dalı yüzüne çarpınca bir anda yere yığıldı. Hızla çarpan dal nedeniyle ağır yaralanan 3 çocuk babası olay yerinde can verdi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Savcının incelemesinin ardından talihsiz adamın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.