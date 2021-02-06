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  3. Tokat'taki köyünde ağaç kesen 3 çocuk babası canından oldu

Tokat'taki köyünde ağaç kesen 3 çocuk babası canından oldu

 Tokat’ın Erbaa ilçesinde kestiği ağacın dalı yüzüne çarpan 56 yaşındaki 3 çocuk babası Yaşar Celep yaşamını yitirdi.

Tokat'taki köyünde ağaç kesen 3 çocuk babası canından oldu

Değirmenli köyünde meydana gelen olayda, Yaşar Celep, ağaç keserken devrilen ağacın dalı yüzüne çarpınca bir anda yere yığıldı. Hızla çarpan dal nedeniyle ağır yaralanan 3 çocuk babası  olay yerinde can verdi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Savcının incelemesinin ardından talihsiz adamın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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