Tokat'taki Medical Park Hastanesi'nde skandal! Hastaya yaptıkları şiddetin görüntüleri şoke etti

Tokat'taki Medical Park Hastanesi'nde iki yoğun bakım hemşiresinin bir hastaya yönelik şiddeti tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Melahat Ersoy
Editör
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Tokat'ta hizmet veren Medical Park Hastanesi skandal bir olayla gündeme geldi. Yaklaşık 5 ay önce hastanede tedavi gören M.A. isimli vatandaşa, biri erkek, biri kadın olmak üzere iki yoğun bakım hemşiresi tarafından şiddet uygulandı. Söz konusu görüntülerde, hastanın çarşafla yüzünün kapatıldığı, elleriyle ağzının ve boğazını sıkıldığı, parmaklarıyla hastanın gözüne bastıkları görüldü.

Tokat'taki Medical Park Hastanesi'nde skandal! Hastaya yaptıkları şiddetin görüntüleri şoke etti

OLAYIN İÇERİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgilere göre olay 6 Temmuz'da meydana geldi. Fransa'da yaşayan M.A. (62) tatil için geldiği Tokat’ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahale sonrası devlet hastanesine kaldırılan M.A. yakınları tarafından Medical Park Hastanesine sevk edildi.

YAKINLARI ŞOKE OLDU

Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen M.A.'yı yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi. Ekrana bakan M.A.'nın yakınları skandal görüntülerle karşı karşıya geldiler. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler.

Tokat'taki Medical Park Hastanesi'nde skandal! Hastaya yaptıkları şiddetin görüntüleri şoke etti

GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ, ŞİKAYETÇİ OLDU

M.A.'ya yaşadığı olaylar bir süre anlatılmazken durumu iyiye gittikten sonra görüntüler izletildi, yaşananlar anlatıldı. Bunun üzerine M.A. soluğu adliyede aldı. Şikayete rağmen başsavcılık tarafından “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek geri çevrildi.

HASTANE HAREKETE GEÇTİ

M.A. bu kez Sağlık Bakanlığına şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı.

Tokat'taki Medical Park Hastanesi'nde skandal! Hastaya yaptıkları şiddetin görüntüleri şoke etti

"PSİKOLOJİM BOZULDU, ŞİKAYETÇİ OLDUM BİR ŞEY ÇIKMADI"

Tokat’ta yetkili merciler olayı sır gibi gizlese de İHA mağdur M.A’ya ulaşmayı başardı. M.A. yaptığı açıklamada, olayın üzeri kapatılmak istense de hukuki haklarını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi. M.A. yaptığı açıklamada, “Felç geçirdim. Ambulansla Devlet Hastanesine geldim. 3 gün kaldım daha sonra Medical Park Hastanesine sevk ettiler. Orada da 13 gün kaldım. Şiddet gördüm. Yaşadıklarımı görüntüleri izledikten sonra öğrendim. Kendime geldikten sonra izledim görüntüleri. Psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı. Takipsizlik kararı var. Delil yok denildi. Davayı düşürdüler. Hukuk mücadelemi sürdüreceğim. Ne gerekiyorsa o yapılsın. Bir bayan geldi bana kötü davrandı, bağırdı, çağırdı. Daha sonra hemşire geldi. Oda ağzıma bastı. Boğmaya çalıştı. Gözümü çıkarmaya çalıştı. Baldırıma devamlı darbe atıldı. Ameliyattan önce baldırım simsiyah olmuş. Bayram günü çocuklar ziyaretime geldiler. Olayı bayram günü yaşadık. Ben onları görmedim, onlar kameradan beni izliyorlarmış. Hemşire geldi. Darp etti. Elime ayağıma vurdular. Sağlık Bakanlığına dilekçe yazıp verdik. Cevap bekliyorum. ‘Bunda bir şey yok. Yara yok’ dediler.” şeklinde konuştu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sağlık Bakanlığı yetkilileri dün gece beşte ulaştıkları Tokat’ta incelemelerine devam ediyor."

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