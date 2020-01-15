TOKİ 2+1 ödeme planı 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan TOKİ, bu yıl 100 bin konut yapmak için kolları sıvadı. Başvuruları bugün biten TOKİ'nin ödeme planı ise merak edildi. İte detaylar..

TOKİ 2+1 ÖDEME PLANI 2020

Konut projeleri Türkiye'nin 24 ilde uygulanacaktır. Konutları yüzde 10 ya da yüzde 20 peşinatla alabilirsiniz. Fakat Peşinatsız konut almak isteyenler alacakları konutların %100′ üne kredi veren bankalara giderek başvurularını yapabilirler.

Konut Tipi 2+1

Metrekare 75 ve 85 metre kare

Başvuru bedeli 500 TL

Peşinat %10 7 BİN peşinat

Taksit Tutarı 894 TL’den başlayan fiyatlarla

Vade sayısı 240 ay vade

Konut tipi 3+1

Metrekare 100 metre kare

Başvuru bedeli 1000 TL

Peşinat % 10 peşinat

Taksit Tutarı 1022 TL’den başlayan fiyatlarla

Vade Sayısı 240 aya kadar

Toplu Konut İdaresi Üzerinden Konut Almak İçin Gerekli Şartlar

TOKİ projeleri dahilinde yapılan konutlardan satın alınabilmesi için vatandaşlarımızın aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

3+1 nitelikli konutlara başvuranların 18 yaş ve üzerinde olması

2+1 ve 3+1 nitelikli konutlara başvuranların 25 yaşını tamamlamış olması

2+1 ve 3+1 nitelikli konutlara başvuracak olanların projenin uygulandığı ilçede en az 1 yıl ikamet ediyor olması

Daha evvel Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlardan satın almamış olmak

TOKİ’den konut kredisi almamış olmak

Kendisine, eşine ya da çocuklarına ait kar irtifakı ya da kat mülkiyeti olan bir taşınmazın olmaması

Ev almak isteyen kişinin ailesi üzerine de kayıtlı bir evi olmaması

Hane alt gelirinin maksimum 5 bin 500 TL olması, İstanbul’da ise maksimum 6 bin TL gelire sahip olmak

Aileden yalnızca bir kişinin başvuru yapması

Engelliler için yüzde 40 engellilik şartı aranıyor.

140 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. Yatay mimaride ve depreme dayanıklı yapılacak konutlar, geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak. Sosyal donatıların da yer alacağı projenin toplam yatırım bedelinin yaklaşık 17,3 milyar lira olduğu bildirildi.

KAMU VE KATILIM BANKALARINDAN ÖDEME YAPILABİLECEK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nde konut finansmanı için vatandaşlara kamu bankalarının yanı sıra katılım bankaları da hizmet verecek.

Başvuru süresi bugün dolacak projeye yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya en çok başvuru İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da yapıldı.

Türkiye genelindeki proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı artık hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak.

Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.

AYLIK GELİRİ 5 BİN 500'ÜN ALTINDA OLACAK

Sosyal konut için başvuracak kişinin aylık hane gelirinin net 5 bin 500 liranın üstünde olmaması şartı aranacak. Diğer başvuru şartları ise "T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il-ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak, TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak, kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak ve başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak" şeklinde sıralandı.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2020 TOKİ kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. 2019 yılında yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının sonlarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA

Sosyal konut hamlesinde en büyük payı alan İstanbul'da 10 bin konut inşa edilecek.

İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balikesir, Denizli, İzmir . ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek.