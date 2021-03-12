TOKİ açık satış 2021 | TOKİ açık artırmaya nasıl katılınır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konutu, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yerini açık arttırmaya satışa sunacak.

TOKİ AÇIK SATIŞ 2021 NE ZAMAN?

Müzayede 30-31 Mart'ta yapılacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMAYA NASIL KATILINIR?

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Dileyen internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verebilecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMAYA SUNULACAK KONUT VE İŞ YERLERİNİN BULUNDUĞU İLLER

Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10, 15, 25 veya 40 peşinat ile 108, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilir.

Öte yandan, Adana, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Uşak, Trabzon ve Tunceli'de satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120, 156 ve 180 ay vadeyle alınabilir.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar söz konusu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilebilecek.

Konuyla ilgili detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.