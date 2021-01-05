Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2021 yılının ilk ilanları yayımlandı. 7 farklı ilde gerçekleştirilecek satışlar için araştırmalar da şimdiden başladı. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında sıkça bakılan TOKİ başvuru 2021 | TOKİ nasıl ev sahibi olunur? Başvuru nasıl yapılır? Hangi şehirlerde var? sorularının cevapları haberimizde...

TOKİ HANGİ ŞEHİRLERDE VAR 2021?

Yeni yılın ilk ilanına göre TOKİ, 7 farklı şehirde yaşayanlar için ucuz konut satışını gerçekleştirecek. Bu iller, Çorum, Denizli, Karabük, Niğde, Rize, Van ve Zonguldak olarak açıklandı.

ÇORUM

DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ

2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET Konut Projesi Kapsamında 17 Adet Konut,

DENİZLİ

ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ

187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ Konut Projesi Kapsamında 37 Adet Konut,

KARABÜK

MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ

1144 ADET KONUT Projesi Kapsamında 249 Adet Konut,

NİĞDE

ULUKIŞLA İLÇESİ KILAN MAHALLESİ

105 ADET TARIMKÖY KONUTU VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ Projesi Kapsamında 2 Adet Konut,

ALTUNHİSAR İLÇESİ

118 ADET KONUT Projesi Kapsamında 44 Adet Konut,

RİZE

GÜNEYSU İLÇESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 93 ADET KONUT VE 20 ADET DÜKKAN Projesi Kapsamında 20 Adet Konut,

VAN

ERCİŞ İLÇESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 407 (419) ADET DÜKKAN VE 48 ADET OFİS Projesi Kapsamında 60 Adet Konut,

ZONGULDAK

MERKEZ ÜZÜLMEZ

TTK LOJMANLARI 1.ETAP 766 ADET KONUT, 4 ADET TİCARET MERKEZİ Projesi Kapsamında 119 Adet Konut satışa sunuldu.

TOKİ NASIL EV SAHİBİ OLUNUR? BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Projeden konut satın almak isteyen kişiler başvurularını Ziraat Bankası Altunhisar Niğde şubesi üzerinden yapabilecekler. TOKİ tarafından satışa sunulan tüm konut projeleri toki.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmekte olup konut başvuruları ilanlarda belirtilen Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden konut peşinatı tutarı ile kabul edilmektedir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç). Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Tüm satışlarda başvurular ilgili bankaya, satış duyurularında ilan edilen süreler içerisinde yapılabilmektedir.