TOKİ il il açıkladı! Sosyal konut projesinde kura çekimi tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri başladı. Proje kapsamında 10 günde 12 ildeki konutlar için kura çekilecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TOKİ il il açıkladı! Sosyal konut projesinde kura çekimi tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi' kapsamında başvurular 14 Eylül'de başladı, 31 Ekim'de tamamlandı. 8 milyon başvurudan 5 milyon 135 bin 324 başvuru geçerli sayıldı.

TOKİ il il açıkladı! Sosyal konut projesinde kura çekimi tarihi belli oldu

Bu kapsamda 81 ildeki konutlar için kura çekimi de başladı. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre kura takvimi şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

TOKİ il il açıkladı! Sosyal konut projesinde kura çekimi tarihi belli oldu

TOKİ il il açıkladı! Sosyal konut projesinde kura çekimi tarihi belli oldu

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