Kayseri TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman 2022? Kayseri TOKİ Sonuçları Açıklandı Mı?

Kayserili olan, Kayseri'de yaşayan ve TOKİ Sosyal Konut Projesi çekilişine başvuran vatandaşlar, çekilişin açıklanıp açıklanmadığı ile kura çekilişinin ne zaman olacağını merak ederek araştırıyor. Peki Kayseri TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman 2022? Kayseri TOKİ Sonuçları Açıklandı Mı? İşte yanıtlar...

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Kayseri TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman 2022? Kayseri TOKİ Sonuçları Açıklandı Mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de detaylarını açıkladığı TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreci 31 Ekim'de tamamlanmıştı. 8 milyon başvurunun olduğu proje için 5 milyon 135 bin 324 başvurunun geçerli sayıldığı duyurulmuştu. Sürecin tamamlanması sonrası kura çekimi heyecanı başladı. Bu kapsamda Kayseri TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman 2022? Kayseri TOKİ Sonuçları Açıklandı Mı? sorularının yanıtları internette araştırılmaya başladı. İşte detaylar...

Kayseri TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman 2022? Kayseri TOKİ Sonuçları Açıklandı Mı?

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2022?

Bazı illerde TOKİ kura çekimi tarihlerinin açıklanması sonrası Kayseri'den sosyal konut için kura çekilişine başvuran adaylar da "Kayseri TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman 2022?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Kayseri için henüz TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi tarihi açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Kayseri TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman 2022? Kayseri TOKİ Sonuçları Açıklandı Mı?

KAYSERİ TOKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Kasım Çarşamba Iğdır, 10 Kasım Perşembe Ağrı, 10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma Mardin, 11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi Van, 13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba Şanlıurfa, 15 Kasım Salı Hakkâri, 16 Kasım Çarşamba Bitlis olarak açıklanan TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekim tarihleri sonrası Kayserili vatandaşlar da kura çekiminin hangi tarihte olacağını ve kura çekimi olup olmadığını merak ederek araştırıyor. Peki Kayseri TOKİ Sonuçları Açıklandı Mı?

Kayseri'de kura çekimi olmadığı gibi henüz kura tarihi ile ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı.

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