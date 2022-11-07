TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihi açıklandı mı?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvuruların tamamlanması sonrası kura heyecanı başladı. Peki TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihi açıklandı mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihi açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de detaylarını açıkladığı 250 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı. 31 Ekim'de tamamlanan başvuru sürecinde 8 milyon başvurudan 5 milyon 135 bin 324 başvuru geçerli sayıldı. Bu sürecin tamamlanması sonrası kura çekimi heyecanı başladı. Bu kapsamda kura TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihi açıklandı mı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihi açıklandı mı?

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre sosyal konut projesinde kuraların çekileceği iller, kura çekiminin yeri ve saati açıklandı.

08 Kasım 2022 Salı (Siirt)

Siirt Kapalı Spor Salonu

Saat: 09.00

08 Kasım 2022 Salı ( Kars)

Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Aslan Kongre Merkezi

Saat: 09.00

09 Kasım 2022 Çarşamba ( Iğdır)

Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu

Saat: 09.00

09 Kasım 2022 Çarşamba (Batman)

Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu

Saat 09.00

10 Kasım 2022 Perşembe ( Mardin)

Mardin Kapalı Spor Salonu

Saat 09.00

11 Kasım 2022 Cuma (Mardin)

Mardin Kapalı Spor Salonu

Saat 09.00

10 Kasım 2022 Perşembe (Ağrı)

Ağrı Yeni Spor Salonu

Saat 09.00

11 Kasım 2022 Cuma ( Van)

Van Edremit Nur Tatar Kapalı Spor Salonu

Saat: 09.00

11 Kasım 2022 Cumartesi (Van)

Van Edremit Nur Tatar Kapalı Spor Salonu

Saat: 09.00

TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihi açıklandı mı? TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihi açıklandı mı?

TOKİ SOSYAL KONUT İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA TARİHİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ sosyal konut projesinde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin kura çekimi tarihleri açıklanmadı. Açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihi açıklandı mı?

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