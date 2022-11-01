Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 250 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci sona erdi. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından son durum hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kurum 1.5 aylık süreçte 8 milyon kişinin projeye başvurduğunu bu başvurulardan 5 milyon 135 bin 324'nün geçerli olduğunu söyledi.

KURALAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Kurum'un gençlerin projeye ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, 2 milyon 30 bin 277 gencin projeye başvurduğu bilgisini verdi. Kurum en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığını ifade ederek, kuraların 2023 yılı Mart ayına kadar tamamlanacağını bildirdi.

Haberin Devamı

Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı!

1.5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 MİLYON 135 BİN 324!

Projemize en çok da GENÇLERİMİZ ilgi gösterdi. 2 MİLYON 30 BİN 277 gencimizin başvurusu var.

En çok başvuru ise İstanbul’dan.

Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor.

Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız.

Haberin Devamı

Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.

Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz!

Milletimiz için en güzelini YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ!"

Son dakika | Sosyal konut projesinde ilk temeller atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı: Sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu