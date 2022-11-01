Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

Son dakika... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesindeki son durum hakkında bilgi verirken merakla beklene kura tarihini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 250 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci sona erdi. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından son durum hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kurum 1.5 aylık süreçte 8 milyon kişinin projeye başvurduğunu bu başvurulardan 5 milyon 135 bin 324'nün geçerli olduğunu söyledi.

Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

KURALAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Kurum'un gençlerin projeye ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, 2 milyon 30 bin 277 gencin projeye başvurduğu bilgisini verdi. Kurum en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığını ifade ederek, kuraların 2023 yılı Mart ayına kadar tamamlanacağını bildirdi.

Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı!

1.5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 MİLYON 135 BİN 324!

Projemize en çok da GENÇLERİMİZ ilgi gösterdi. 2 MİLYON 30 BİN 277 gencimizin başvurusu var.

En çok başvuru ise İstanbul’dan.

Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor.

Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız.

Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.

Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz!

Milletimiz için en güzelini YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ!"

Son dakika | Sosyal konut projesinde ilk temeller atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...Son dakika | Sosyal konut projesinde ilk temeller atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı: Sosyal konut projesinde kura tarihi belli olduTOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı: Sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

1
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bartın Amasra'daki maden faciasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi: O kişiler tutuklandı
Bartın Amasra'daki maden faciasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi: O kişiler tutuklandı
Vladimir Putin'den kritik Türkiye açıklaması: "Hızlıca oluşturabiliriz"
Vladimir Putin'den kritik Türkiye açıklaması: "Hızlıca oluşturabiliriz"
İzmir'den acı haber! Evde çıkan yangın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti
İzmir'den acı haber! Evde çıkan yangın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti
Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!
Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!
Son Haberler
1 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları |Başak tembelliği bırak, Kova zihnini rahatlat...
1 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları |Başak tembelliği bırak, Kova zihnini rahatlat...
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"
Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"
Dolar Euro'yu geçti! Döviz kurları güne nasıl başladı? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar Euro'yu geçti! Döviz kurları güne nasıl başladı? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
BTP altılı masaya katılmak istediğini duyurmuştu! Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın o isteğe red cevabını verdi!
BTP altılı masaya katılmak istediğini duyurmuştu! Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın o isteğe red cevabını verdi!
AFAD duyurdu! Malatya Pütürge'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Malatya Pütürge'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
Çok Okunanlar
Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!
Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!
Meteoroloji uyardı! O illerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji uyardı! O illerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu...
Vladimir Putin'den kritik Türkiye açıklaması: "Hızlıca oluşturabiliriz"
Vladimir Putin'den kritik Türkiye açıklaması: "Hızlıca oluşturabiliriz"
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon kanalına davet etmişti! Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: "Böyle bir boş vakti yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon kanalına davet etmişti! Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: "Böyle bir boş vakti yok"
Süleyman Soylu'dan "Sınırımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e tepki: "Bu video CHP'nin utanç vesikasıdır"
Süleyman Soylu'dan "Sınırımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e tepki: "Bu video CHP'nin utanç vesikasıdır"
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"