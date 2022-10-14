TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı: Sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de detaylarını açıkladığı, 14 Eylül'de ise başvuruların başladığı sosyal konut projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Başvuru sayısı 7.5 milyonu aşarken 4 milyon 442 bin kişinin işlemleri onaylandı. Milyonlar başvuru sonrası kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı.

KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut projesi için başvuruların tamamlanması sonrasındaki ilk haftada kura çekiminin yapılacağını açıkladı.

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Öte yandan sosyal konut projesine başvurular 31 Ekim 2022 tarihinde, arsa için başvurular ise 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Böylece kura çekiminin Kasım ayında olacağı netleşmiş oldu.

HEM ARSA HEM İŞYERİNE BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Vatandaşlar hem arsa, hem de konut projesine başvuru yapacak. İkisinden de hak sahibi olmaları durumunda birini seçecekler.