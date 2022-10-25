Bakan Kurum: "Vatandaşlara müşterek ve müstakil parsellerde hem teknik hem hukuki desteği vereceğiz"

TOKİ müşterek ve müstakil arsa ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Müşterek arsalarda vatandaşlarımız isterlerse, TOKİ Başkanlığımız yapım desteği verecek. Müşterek ve müstakil parsellerde hem teknik hem hukuki desteği vereceğiz, isterlerse eğer proje desteği sağlayacağız" dedi.

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Bakan Kurum: "Vatandaşlara müşterek ve müstakil parsellerde hem teknik hem hukuki desteği vereceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında “1 Milyon Konut Arsası” ile ilgili müşterek ve müstakil arsa ile ilgili detayları aktardı.

“HEM TEKNİK HEM HUKUKİ DESTEK VERECEĞİZ"

Müstakil parsellere için TOKİ başvurularında bulunan vatandaşlar için teknik ve hukuki anlamda destek vereceklerini ifade eden Bakan Kurum,“Müstakil parsellerde vatandaşımız bizim yapmış olduğumuz imar planları çerçevesinde kendi evini o imar planına uygun olarak yapacak. Ruhsatlarını ilgili belediyelerden alacaklar. Burada da hem teknik hem hukuki desteği vereceğiz. İsterlerse eğer proje desteği sağlayacağız. Yöresel mimarilerimize uygun projelerimiz var. Bu projelerden onlara destek de sağlayacağız. Ve burada kendi konutunu istediği, dilediği gibi yapabilecek” diye konuştu.

Bakan Kurum: Vatandaşlara müşterek ve müstakil parsellerde hem teknik hem hukuki desteği vereceğiz

“VATANDAŞLARIMIZ HİSSELİ PARSELLERDE KONUTLARINI İSTERLERSE KENDİLERİ YAPACAK"

Konut arsalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi:

“Müşterek parsellerde de yine yapmış olduğumuz imar planları çerçevesinde olacak. Bu parseller sosyal konutları yapacağımız yerlere yakın veya içerisindeki alanlar olacak. Biz altyapısını getireceğiz. Yani sosyal konutla birlikte altyapısını hazırlayacağız. Elektriğini, suyunu, yollarını, kaldırımını, bunları yapacağımız için vatandaşımıza altyapısı hazır halde vereceğiz. Vatandaşımız müstakilde kendi projesine veya bizim vereceğimiz projeye uygun bir şekilde inşasını yapabilecekler. Faizsiz ve yüzde 40 sübvansiyon söz konusu olacak. Yıllara göre hiçbir artış söz konusu değil. Müşterekte ise bizim imar planlarında belirlediğimiz parsellere vatandaşlarımız şerefiyesine o alanlarda 4-5 bin metrekarelik parseller oluşturacağız. Vatandaşlarımız bu hisseli parsellerde kendileri bir araya gelerek, ister müteahhide kat karşılığı işlerini verecekler, isterseler kendileri yapacaklar. İsterlerse de TOKİ Başkanlığımız onlara yapım desteği verecek. Aslında müşterek parsellerden konut alan vatandaşlarımız TOKİ'ye müracaat ettiklerinde, TOKİ Başkanlığımız onlar adına aynı sosyal konut projesinde olduğu gibi gelecek onların adına bu süreci yönetecek, ihalesini gerçekleştirecek, yüklenici firmayla sözleşmesini yapacak, inşaatların sürecini takip edecek ve vatandaşımız eğer çoğunlukta bu yönde talep gösterirse en sonunda gidip işte anahtarlarını vatandaşlarımıza verecek.”

Bakan Kurum: Vatandaşlara müşterek ve müstakil parsellerde hem teknik hem hukuki desteği vereceğiz

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREÇ VE İMTİYAZ"

“Vatandaşımız 10 yıl faizsiz bir şekilde eriştiği arsaya konutlarını TOKİ Başkanlığı eliyle yaptırabilecek. Bu çok önemli bir süreç ve imtiyaz. Hazine Maliye Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapım ve finansla ilgili gerekli desteği de sağlayacak. 'Al arsanı da verdik. Git başının çaresine bak' demeyeceğiz. Müşterek arsada hak sahip olan kişileri birleştireceğiz ve onların adına süreci yöneteceğiz”

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