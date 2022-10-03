Bergama TOKİ konutlarında anahtar teslimi başladı

İzmir'in Bergama ilçesinde, tamamlanan TOKİ konutlarının anahtar teslimi yapıldı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu TOKİ konutlarını Bergama halkına kazandırdık dedi. Konutların tamamının önümüzdeki günlerde teslim edileceğini dile getirdi.

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Bergama TOKİ konutlarında anahtar teslimi başladı

İzmir'in Bergama ilçesinde, TOKİ konutlarının anahtar teslimi hak sahiplerine teslim edildi. 276 adet TOKİ konutunun ilk anahtar teslimini Belediye Başkanı Hakan Koştu yaptı.

Belediye Başkanı Hakan Koştu açıklamalarında, "Bugün 18 adet konut için anahtar teslimini yaptık. 24 Ekim 2022 tarihinde konutlarımız hak sahiplerine tamamen teslim edilecek" dedi.

Bergama TOKİ konutlarında anahtar teslimi başladı

"VAATLERİMİZİ BİR BİR YERİNE GETİRİYORUZ"

162 adet 2+1, 114 adet 3+1 olmak üzere toplamda 276 adet TOKİ konut projesi için 2019 seçimlerinde verdiği sözü yerine getirdiğini ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Seçim broşürümüzde yer alan vaatlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Zeytinpark gibi ilk etap TOKİ konutlarının yapımı tamamlandı. . Şimdi TOKİ konutlarımızın anahtarlarını hak sahibine teslim etmeye başladık. Hayırlı olsun. Güle güle otursunlar" ifadelerinde bulundu.

Bergama TOKİ konutlarında anahtar teslimi başladı

BERGAMA'YA BİN ADET TOKİ DAHA KAZANDIRILACAK

Ankara'da yaptığı görüşmelerle 2. etap TOKİ için karar alındığını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Şehrimizin en gözde yerinde yaptığımız ilk TOKİ konutlarımız hem şehrilerimizden büyük ilgi gördü. Hemşehrilerimizin bizden 2. etap içinde istekleri vardı. Bizde yılmadan, usanmadan Ankara'da görüşmelerimizi yaptık, Bergama'mız için bin adet TOKİ konutu için karar alınmasını sağladık. Yakında bin adet konut içinde devam eden müracaatlar sonucu çekilişlere başlayacağız" diye konuştu.

Bergama TOKİ konutlarında anahtar teslimi başladıBergama TOKİ konutlarında anahtar teslimi başladı

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