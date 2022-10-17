TOKİ'nin 1 milyon konut arsasıyla alakalı paylaşım yapan Bakan Murat Kurum: "Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir"

Sosyal medya hesabından TOKİ'nin 1 milyon konut arsası projesine ilişkin paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların merakını giderdi.
"MÜSTAKİL ARSALARA BAŞVURULABİLİR"
Bakan Kurum Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 MİLYON KONUT ARSASI! Altyapı TOKİ’den! Proje desteği TOKİ’den! İstenirse yapım desteği de TOKİ’den! Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir. Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir!" ifadesini kullandı.
1 MİLYON KONUT ARSASI!— Murat KURUM (@murat_kurum) October 17, 2022
? Altyapı TOKİ’den!
? Proje desteği TOKİ’den!
? İstenirse yapım desteği de TOKİ’den!
Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir.
Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir! pic.twitter.com/Gfx14VdhwU