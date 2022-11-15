Ulusal Katkı Beyanı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Murat Kurum: "Tüm sektörlerimizle birlikte iklim değişikliği ile mücadele ediyoruz"

COP27 toplantısı kapsamında Mısır'ın Şarm El- Şeyh şehrine giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulusal Katkı Beyanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum açıklamalarında, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefleri kapsamında tüm sektörlerimizle birlikte iklim değişikliği ile mücadele ediyoruz. 2030 yılı itibarıyla 1.17 milyar ton gerçekleşmesi gereken emisyonlardan yüzde 21 azaltım sağlayacağımızı ifade etmiştik. Bugün, Ulusal Katkı Beyanımızı güncelledik ve 2030 yılında gerçekleşmesi öngörülen artıştan yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41'e çıkarıyoruz. Yani neredeyse iki katı büyüklüğünde bir taahhütte bulunuyoruz. Artıştan %41 azaltarak sadece 2030 yılında 500 milyon ton emisyonu azaltmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

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"TÜRKİYE EMİSYONLARI PİK YAPACAK"

Bakan Kurum ayrıca 2038 yılında Türkiye emisyonlarının pik yapacağını dünyaya ilan ettiklerini ve Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Konferansının 31'incisine ev sahipliği için aday olduğunu, BM Sekreteryasına resmi başvuruda bulunulduğunu duyurdu.