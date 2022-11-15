Husumetli ayrıldığı işine gidip çalışanlara saldırdı, 2 kişiyi bıçakla yaraladı!

Olay Erzurum'da, sanayi bölgesinde gerçekleşti. İddialara göre maddi konuda anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle ayrıldığı su firmasına gitti. Nedeni bilinmeyen bir şekilde oradakilerle tartışmaya başlayan A.Y., tartışma hararetlenince cebinden bıçağını çıkararak çalışanlara saldırdı.
ZANLI EMNİYETE SEVK EDİLDİ
Elindeki bıçakla Z.A. ve S.B. isimli iki kişiyi yaralayan A.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin müdahalesi sonrası sakinleşti. Yaralanan şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılırken A.Y., emniyete sevk edildi.