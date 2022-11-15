Belediye Başkanından çalışanlarına büyük jest! Yüzde 115 oranında zam yaparak aylık net...

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye personelinin yemek ücretlerine yüzde 115 oranında zam yaptıklarını duyurdu.

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Belediye Başkanından çalışanlarına büyük jest! Yüzde 115 oranında zam yaparak aylık net...

Çalışanlarının taleplerine karşılık vermek ve daha iyi ekonomik koşullara sahip olması için çalışma üzerinde olan Kuşadası Belediyesi, personellerinin yemek ücretlerine yüzde 115 oranında zam yaptığını duyurdu. Buna göre personellerin günlük yemek ücretleri 55 TL'ye yükselmiş oldu.Yani aylık brüt 650 TL olan yemek ücreti net 1100 TL’ye çıkarıldı.

Belediye Başkanından çalışanlarına büyük jest! Yüzde 115 oranında zam yaparak aylık net...

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Çalışanlar tarafından sevinçle karşılanan zam haberi hakkında açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde son dönem yaşanan yüksek enflasyon başta ücretli çalışanlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkiledi. Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak mesai arkadaşlarımızın bu süreçten mümkün olduğunca az etkilenmesi için imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yaptık. Yemek ücretlerini güncelleyerek yüzde 115 oranında yükselttik. Çalışanlarımızın artan enflasyon rakamları karşısında ezilmemeleri için gerekli çalışmaları yapmayı sürdüreceğiz”

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