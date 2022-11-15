Bursa'da feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapmıştı! O şahıs hakkında karar verildi

Bursa'da feribota yetişmek için bomba ihbarı yapan E.A. hakkında mahkeme kararını verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Dün gece Bursa 112 ihbar hattını arayan kişi Bursa-İstanbul İstanbul-Bursa feribotlarına bomba ihbarında bulundu. İhbarı dikkate alan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'a haber verdi. İstanbul'a yanaşan gemide arama yapıldı ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Bursa'da feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapmıştı! O şahıs hakkında karar verildi

GEMİDE ARAMA YAPILDI

Sirkeci'den kalkan ve Bursa'ya gelen feribot da ihbar sebebiyle en yakındaki Armutlu limanına çekildi. Burada panik yaşanmaması için yolculara gemide arıza olduğu söylendi. Ancak gemi detaylı arama yapılması ve 400 yolcunun mağdur edilmemesi için Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın talimatıyla hemen Mudanya iskelesine yönlendirildi. İstanbul'dan gelen yolcular bir süre Mudanya iskelesindeki terör ve asayiş ekiplerince bekletildi. Gemide detaylı arama yapılırken, bekletilen yolcular da üst aramasından sonra iskeleden dışarıya çıkarıldı.

Bursa'da feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapmıştı! O şahıs hakkında karar verildi

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, polise asılsız ihbar yapan kişinin kimliği de kısa sürede tespit edildi. Şahsın 15 gün önce İstanbul'dan çalışmak için Bursa'ya gelen ve işten ayrılınca İstanbul'a geri dönmek isteyen 22 yaşındaki E.A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kişinin Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüse binerek İstanbul'a hareket ettiğini tespit etti.

Bursa'da feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapmıştı! O şahıs hakkında karar verildi

MAHKEME KARARINI VERDİ

Yapılan operasyonla asılsız ihbarda bulunan kişi Bursa İstanbul otobanı Orhangazi ilçesi yakınlarında gözaltına alındı. İşsiz olan E.A sorgusunun ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapmıştı! O şahıs hakkında karar verildi

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