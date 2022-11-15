Antalya’da zehir tacirlerine nefes kesen operasyon: Gözaltına alındılar

Antalya'da polisin sokakta uyuşturucu madde satan zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Antalya’da zehir tacirlerine nefes kesen operasyon: Gözaltına alındılar

Antalya'da polisin sokakta uyuşturucu madde satan zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

SOKAK SATICILARINA OPERASYON

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezi ve Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde dün sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

BİRÇOK MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 270 kullanımlık sentetik Cannabinoid emdirilmiş kağıt parçası, 46 gram sentetik Cannabinoid Maddesi ve 900 TL para, kök kenevir bitkisi, 7 gram esrar, 2 kutu halinde 112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili gözaltına alınan F. C. Ç, T. Ö ve Y. D. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan işlem yapılıp, adliyeye sevk edildi.

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