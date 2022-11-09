Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ İlk Evim İlk İşyerim Kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek"

İlk Evim İlk İşyerim Kampanyası ile ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayacağız. Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek" ifadelerini kullandı.

8 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU OLDU

TOKİ'nin sosyal konuş projesiyle ilgili değerlendirme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu açıklamalarda bulundu:

"İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasına 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençler, 505 binini emekli, 256 binini engelli, 6 bin 493’ünü şehitler ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar."

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