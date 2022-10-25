Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuşuyor

Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Sincan ilçesinde İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Sincan bir başka güzel. Ankara bir başka güzel. Video konferansla şu andaki toplantıyı izleyen takip eden tüm vatandaşlarıma Ankara'dan selamlar, sevgiler...

Bugün Gazi Başkentimiz Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da ülkemizin en büyük konut, işyeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz. Türkiye ikinci dünya savaşı sonrası plansız, programsız ve oldukça hızlı şehirleşme sürecine girmiştir. Köylerden ilçe ve il merkezlerine büyük şehirlere yönelen göçü yönetecek vizyon olmayınca sağıksız yerleşim alanları ortaya çıkmıştır.

"MİLLETİMİZE SUNDUĞUMUZ KONUT SAYISINI 2 MİLYONA YÜKSELTİYORUZ"

Her tür depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. Nice kardeşlerimizi kaybettik, sağlıksız yapılaşmayla. Her deprem, sel ve heyelan bu gerçeği yüzümüze çarpmıştır. İzmir'de Malatya, Elazığ'da yaşadık. 1999 depreminin arından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsa da ekonomik ve konforlu konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır. Hükümete geldiğimizde TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı 43 bindi. Biz bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye...

26 bin sosyal tesis inşa ettik. Başlattığımız son kampanyayla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır. 60 bin konutluk Esenler'de kentsel dönüşüm projesinin teslim töreninde heyecan ve sevince ortak olduk.

Büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaşması özel sektörü harekete geçirmiştir. 28,5 milyon konutun 13,5 milyonun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz.

Devamı gelecek...

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