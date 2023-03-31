TOKİ Para İadesi ve Başvuru Ücretleri Nasıl Geri Alınır? İşte TOKİ Geri Ödeme Süreci ve Detayları!

TOKİ Para İadesi ve Başvuru Ücretleri Nasıl Geri Alınır? sorusu çekilişe katılan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak lansmanı yapılan “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinde kura çekilişlerinin önemli bir kısmı tamamlandı, bazı il ve ilçelerde ise halen devam ediyor. Başvurusu onaylanmayan veya çekilişten hak kazanamayan başvuru sahipleri TOKİ para iadesi nasıl alınır, 500 TL toki başvuru ücreti nasıl alınır? diye merak ediyor.

TOKİ 500 TL PARA İADESİ 2023 NASIL ALINIR?

TOKİ'nin ilk evim, ilk işyerim kampanyasına başvurmuş ve çekilişinden ismi çıkmayana vatandaşlar 500 TL'lik başvuru bedelini geri alabiliyor. 81 ilde çekilişler yapılmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise hak sahibi olmadığı gerekçesiyle parasını iade almak istiyor. Ücret iadesi konusunda Toplu Konut İdaresi TOKİ konuyla ilgili vatandaşları bilgilendiren bir açıklama yaptı.

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TOKİ 500 TL'lik ücret iadelerinin geri alınabilmesi için kampanyaya katılım sağlanan il ve ilçede kura çekimlerinin tamamlanması gerektiğini ifade etti. Çekilişi tamamlanan il ve ilçelerde ise kura çekiminden 5 gün sonra iadelerini banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınabileceğini ifade etti.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olunmadığı taktirde başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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BAŞVURUSU REDDEDİLENLER

TOKİ sosyal konutta ve arsada başvuru şartları uymayan vatandaşların başvuruları reddedilmeye başlandı. Gelir, ikamet ve diğer şartları uymayan vatandaşların başvuruları iptal edildi ve başvurusu iptal edilenlerin 500 liralık ücretleri iade ediliyor.

KURADA ADI ÇIKMAYANLAR

TOKİ sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Kura çekiminde adı çıkmayan vatandaşların paraları iade edilmeye başlandı.