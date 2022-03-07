TOKİ'den indirim kampanyası! Başvurmayan çok şey kaçırır! Yüzde 10 ile yüzde 22 arasında indirim var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), her yıl düzenlediği indirim kampanyasının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Konut ve işyerinin tapusunu borcunu peşin ödeyerek almak isteyenler, kampanyaya 22 Mart-19 Nisan tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

KONUT VE İŞYERLERİ İÇİN YÜZDE 22 İNDİRİM

Kampanya kapsamında konut ve işyerinin tapusunu alacak olan vatandaşlara yüzde 22 oranında indirim sağlanacak. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

ARSA SATIŞLARINA YÜZDE 10 İNDİRİM

Vatandaşların talepleri üzerine geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde 10 indirim yapılacak. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler ise 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Söz konusu kampanyadan faydalanacakların geri ödeme taksitlerinin 2021 yılı Haziran ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olması gerekiyor.

ÖDEME TARİHLERİNE DİKKAT

Vatandaşlar ödemelerini T.C. Ziraat Bankasına yapacak ve doğrudan bankaya başvuruda yaparak borçlarını kapatabilecek. Ödemelerini Vakıf Bank'a yapan arsa alıcıları ise kapatılacak olan esas borç bakiyelerini idareden öğrenebilecek. Ayrıca 14 Nisan’dan sonra ödeme yapan vatandaşlar borç kapatma işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

İNDİRİM KAMPANYASININ ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

TOKİ indirim kampanyası için tıklayınız.