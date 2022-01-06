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Toksikolojik ne demek, TDK'ya göre Toksikolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Toksikolojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Toksikolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Toksikolojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Toksikolojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Toksikolojik ne demek, TDK'ya göre Toksikolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Toksikolojik ne demek? Toksikolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi toksikolojik kelimesi. Peki toksikolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre toksikolojik nedir, toksikolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TOKSİKOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Toksikolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Toksikolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre toksikolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toksikoloji ile ilgili

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