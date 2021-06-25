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Toku isminin anlamı nedir, Toku ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Toku isminin anlamı; tokmak, değnek demektir. Bu içeriğimizde Toku isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Toku isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Toku isminin anlamı nedir, Toku ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Toku isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Toku ismi ne demek, Toku ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Toku isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Toku İsminin anlamı nedir? TDK Toku anlamı:

TDK sözlüğünde Toku isminin anlamı hakkında bilgi yer almamaktadır. Ancak bazı kaynaklarda Toku ismi 'Tokmak, değnek' anlamlarında geçmektedir. 

Toku İsmi Kuranda geçiyor mu?

Toku ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir. 

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Toku isminin kökeni:

Toku ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Toku ismini kullanan sadece 1 kişi bulunmaktadır.

Toku isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Toku isminin rengi:

Kırmızı

Toku ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Toku isminin Harf Analizi Nedir ?

Toku ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

O : Sağduyulu, utangaç

K : Kariyerli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Toku isminin Numerolojisi Kaçtır?

Toku ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

O : 18

K : 14

U : 25

= 81 Toku İsminin Numeroloji Toplamı 81’dir.

Toku ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Toku isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Toku isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

T: 2   O: 6   K: 2   U: 3 = 13

1 3 = 4 Kader sayısıdır

Toku isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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