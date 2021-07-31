TOKYO 2020: Türkiye 3 - 0 Arjantin |Bizim Kızlar gruptan çıktı, çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sergilediği özverili mücadele ile kalplere taht kuran Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, B grubu dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.

Milliler ilk seti 23-25, ikinci set 20-25, son seti de 25-18 kazanarak puanını 7'ye yükselterek olimpiyat oyunlarında adını yarı finale yazdırdı.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ PERFORMANSI

A Milli Takım, grubundaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında iyi dönüş yaptığı ABD'ye ise 3-2 yenildi.