Tokyo Olimpiyatları'nda tasarruf planı

Kovid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın maliyetini düşürmeye yönelik plan kapsamında tahmini 284 milyon dolarlık tasarruf sağlanacağı bildirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın gecikme nedeniyle artan maliyeti kamuoyunda tartışma konusu olurken, Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi maliyet azaltmaya yönelik tasarruf planını netleştirmeye başladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda gündeme gelen detaylara göre, organizasyonel değişikliklerle birlikte tahmini 284 milyon dolarlık tasarruf sağlanacağı bildirildi.

"İNANILMAZ BİR ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Maliyetleri düşürmek için inanılmaz bir çaba gösterdiğimizi düşünüyorum" diyerek etkinliğin gelecekteki ev sahiplerine olumlu bir miras bırakmak için çalıştıklarını ifade etti. IOC Başkanı Thomas Bach ise asıl harcamaların etkinliğin bu yıl gerçekleştirileceği göz önüne alınarak yapıldığını hatırlatarak tasarruf hedefini "Mevcut şartlar altında önemli bir sonuç" olarak niteledi.

25 Eylül'de yapılan bir toplantıda Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi ve IOC tasarruf çabalarını 52 başlık altında gruplandırmış, karşılama törenlerinin iptali, meşale koşusunda kullanılacak araç ve personel sayısının azaltılması, geçici operasyon alanlarının küçültülmesi ve olimpiyat köyü ile etkinlik alanlarındaki dekorasyon masraflarında tasarrufa gidilmesi gibi tedbirler alınması kararlaştırılmıştı.

Yıl sonuna kadar koronavirüsle mücadele için gerekli ek masrafları da içeren yeni bir bütçe hazırlamayı hedefleyen etkinlik organizatörleri ayrıca, maliyetlerin Japonya hükümeti ve Tokyo yerel hükümeti arasında nasıl paylaşılacağını da netleştirmeyi planlıyor.

NE OLMUŞTU?

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Kovid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Kovid-19 karşısında etkin bir tedavi ya da aşı bulunamaması nedeniyle dev organizasyonun iptal edilebileceği söylentileri gündeme gelmiş, ancak söylentiler Japonya hükümeti ve IOC tarafından yalanlanmıştı.