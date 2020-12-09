Tolga Karel'den geçtiğimiz günlerde ABD'yi kötüleyen Sermiyan Midyat'a zehir zemberek sözler!

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Karel, 2016 yılında ABD'ye yerleşerek tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel, Türkiye'den uzak kalsa da sık sık gündeme dair yorum yapmaktan da geri kalmadı.

Karel, geçtiğimiz günlerde ABD’de çektiği videoyla ABD’yi kötüleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öven Sermiyan Midyat’ı eleştirdi.

"GEL ONU ABD'DE YAP"

Sosyal medya hesabından kendisine konuyla ilgili fikrini soran takipçisine yanıt veren Karel, eleştirinin dozunu kaçırdı. İşte Karel'in o paylaşımı;

“S....n gitsin iktidara yaranmak için ne yapacağını şaşırmış it. Türkiye’de kadın dövdün geziyorsun gel onu ABD’de yap bakalım nerenden ne alıyorlar!”

Karel konuyla ilgili açıklama yaparken Sermiyan Midyat'ın geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı iddiasına da gönderme yaptı.