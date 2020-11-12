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  3. Tolga Karel'den kendisine 'Kamyoncu' diyen takipçisine tokat gibi yanıt!

Tolga Karel'den kendisine 'Kamyoncu' diyen takipçisine tokat gibi yanıt!

Bir dönemin ünlü oyuncularından olan Tolga Karel 2016 yılında ABD'ye taşındı ve oyunculuğu bırakarak kamyon şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel kendisiyle "kamyoncu" diyerek dalga geçen bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

Tolga Karel'den kendisine 'Kamyoncu' diyen takipçisine tokat gibi yanıt!

Bir dönemin aranan yüzlerinden olan ünlü oyuncu Tolga Karel 2016 yılında oyunculuğu bırakmıştı. Bir süre sağlık sektöründe yatırımlar yapan Karel işleri yolunda gitmeyince Türkiye'yi terk ederek Amerikalı eşinin ailesinin evine yerleşti.

Tolga Karel'den kendisine 'Kamyoncu' diyen takipçisine tokat gibi yanıt!

Sık sık sosyal medyada da paylaşımlar yapan Karel ABD'de tır şoförlüğü yapmaya başladı. 

Tolga Karel'den kendisine 'Kamyoncu' diyen takipçisine tokat gibi yanıt!

Karel'in işiyle dalga geçen bir takipçisi ünlü isme "kamyoncu" dedi. Tolga Karel ise bu yoruma sessiz kalmadı. "Adamdaki akla bak sen git kamyoncu ol" diyen takipçisine yanıt veren Karel gündeme bomba gibi düştü.

Tolga Karel'den kendisine 'Kamyoncu' diyen takipçisine tokat gibi yanıt!

Karel verdiği yanıtta "He la kamyoncu oldum hoşuna mı gitti gardaş! Ama dikkat et bu kamyoncu 1 aylık kazancıyla bütün sülalene hayatı boyuncu burs verir haberin olsun" dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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