Tolga Karel'den kendisine 'Kamyoncu' diyen takipçisine tokat gibi yanıt!

Bir dönemin aranan yüzlerinden olan ünlü oyuncu Tolga Karel 2016 yılında oyunculuğu bırakmıştı. Bir süre sağlık sektöründe yatırımlar yapan Karel işleri yolunda gitmeyince Türkiye'yi terk ederek Amerikalı eşinin ailesinin evine yerleşti.

Sık sık sosyal medyada da paylaşımlar yapan Karel ABD'de tır şoförlüğü yapmaya başladı.

Karel'in işiyle dalga geçen bir takipçisi ünlü isme "kamyoncu" dedi. Tolga Karel ise bu yoruma sessiz kalmadı. "Adamdaki akla bak sen git kamyoncu ol" diyen takipçisine yanıt veren Karel gündeme bomba gibi düştü.

Karel verdiği yanıtta "He la kamyoncu oldum hoşuna mı gitti gardaş! Ama dikkat et bu kamyoncu 1 aylık kazancıyla bütün sülalene hayatı boyuncu burs verir haberin olsun" dedi.