Xiaomi MSA sürekli durduruldu hatası nedir? Çözümü var mı?23 Mart 2021 Salı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de23 Mart 2021 Salı Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'daDoya Doya Moda All Star'ın yeni jürisi Umut eker kimdir? Kaç yaşında ve nereli?Karadeniz Teknik Üniversitesi sınavsız personel alımı 2020! KTÜ personel alımı başvuru şartları neler?Burak Özçivit Türkiye'yi tanıtacak!23 Mart 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de23 Mart 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'taAÖL 2. dönem sınavları ne zaman bitecek 2021? Saat kaçta bitiyor?23 Mart 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Yol Arkadaşım Star'da
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Tolga Sarıtaş 3 milyon TL'ye arsa satın aldı

Tolga Sarıtaş 3 milyon TL'ye arsa satın aldı

Arıza dizisinde başrol alan Tolga Sarıtaş, İzmir'den 3 milyon TL'ye arsa satın aldı. Sarıtaş'ın söz konusu arsaya ev yaptıracağı öğrenildi.

Tolga Sarıtaş 3 milyon TL'ye arsa satın aldı

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizinde Ali Rıza karakterine hayat veren 29 yaşındaki Tolga Sarıtaş kazandığı parayı arsa alarak değerlendirme kararı aldı.

Başarılı oyuncunun,  İzmir'in Kösedere Köyü'ne bağlı Boyabağı Koyu'ndan arsa aldığı öğrenildi.

3 DÖNÜMLÜK ARSAYA EV YAPTIRACAK

Hürriyet'in haberine göre arsayı satın alan oyuncu, üç dönümlük arsaya ev yaptırmayı planlıyor. Sarıtaş'ın söz konusu arsa için 3 milyon TL ödediği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Tolga Sarıtaş 3 milyon TL'ye arsa satın aldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
1
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT