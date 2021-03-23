Tolga Sarıtaş 3 milyon TL'ye arsa satın aldı

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizinde Ali Rıza karakterine hayat veren 29 yaşındaki Tolga Sarıtaş kazandığı parayı arsa alarak değerlendirme kararı aldı.

Başarılı oyuncunun, İzmir'in Kösedere Köyü'ne bağlı Boyabağı Koyu'ndan arsa aldığı öğrenildi.

3 DÖNÜMLÜK ARSAYA EV YAPTIRACAK

Hürriyet'in haberine göre arsayı satın alan oyuncu, üç dönümlük arsaya ev yaptırmayı planlıyor. Sarıtaş'ın söz konusu arsa için 3 milyon TL ödediği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.