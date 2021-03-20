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Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı!

Ünlü oyuncu Tolgana Sayışman, koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı!

Tolgahan Sayışman koronavirüse  yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

"HERKES ÇOK DİKKATLİ OLSUN"

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, yaptığı açıklamada Covid-19 olduğunu biraz önce öğrendiğini söyleyerek "Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı!

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