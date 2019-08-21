Tolgahan Sayışman'ın 3,5 aylık oğluda oyuncu oldu
TRT 1’de başlayacak olan ‘Şampiyon’ dizisinin başrolünü Tolgahan Sayışman ile çocuk oyuncu Emir Özyakışır oynayacak. Dizinin çekimlerinde 3,5 aylık oğlu da rol aldı.
Tolgahan Sayışman, oğlu ‘Güneş’ için ringlere dönmek isteyen ‘Kafkas’ lakaplı eski şampiyon boksör ‘Fırat Bölükbaşı’nı oynayacak.
ÇEKİMLER İKİ GÜN SÜRDÜ
Dizide ‘Güneş’in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi’nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı. İki gün süren çekimlerde Efehan ilk kez kamera karşısına babasıyla geçti.
Almeda Abazi ise sette gözünü bir an olsun oğlunun üzerinden ayırmadı.
BOKS DERSİ ALDI
Tolgahan Sayışman rolü için bir yıl boyunca haftanın 5 günü boks dersleri aldı. Tolgahan Sayışman’a, Erdal Özyağcılar eşlik ediyor.
İLK KEZ OĞLUYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Sayışman, dizide oğlu Güneş için ringlere dönmek isteyen Kafkas lakağlı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nı oynayacak. Dizide 'Güneş'in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı. İki gün süren çekimlerde Efehan ilk kez kamera karşısına babasıyla geçti. Setteki anların ilk görüntüleri ise 2. Sayfa programında yayınlandı.
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