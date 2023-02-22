Tolu Oluwole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolu Oluwole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolu Oluwole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tolu Oluwole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tolu Oluwole {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tolu Oluwole Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Tolu Oluwole'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tolu Oluwole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tolu Oluwole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Sunshine Stars
1 Ocak 2022 yılında Nasarawa United
31 Mart 2022 yılında Wikki Tourists
Tolu Oluwole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tolu Oluwole şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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