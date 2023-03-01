Tom Bearwish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Bearwish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Bearwish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Bearwish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Bearwish 16 Ekim 1999 tarihinde Portland şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Bearwish Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCD yapmaktadır. Tom Bearwish, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Bearwish'nin Weymouth FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tom Bearwish Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Bearwish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Eastleigh
1 Temmuz 2021 yılında Weymouth FC
Tom Bearwish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Bearwish şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.