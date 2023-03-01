Tom Bonner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Bonner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tom Bonner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Bonner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.