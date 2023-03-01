Tom Bonner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Bonner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Bonner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Bonner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Bonner 6 Şubat 1988 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Bonner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tom Bonner, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Tom Bonner'nin Dartford FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tom Bonner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Bonner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2005 yılında Northampton
1 Eylül 2005 yılında Bedford Town
1 Kasım 2005 yılında Northampton
1 Ocak 2006 yılında Nuneaton
1 Nisan 2006 yılında Northampton
10 Ocak 2007 yılında Rush. & Diamon.
1 Temmuz 2007 yılında Hinckley United
1 Temmuz 2009 yılında Ilkeston Town
1 Temmuz 2010 yılında Dartford
1 Temmuz 2013 yılında Cambridge Utd.
29 Ağustos 2014 yılında Dover Athletic
14 Ocak 2015 yılında Cambridge Utd.
15 Ocak 2015 yılında Ebbsfleet
1 Temmuz 2016 yılında Dartford
Tom Bonner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Bonner şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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